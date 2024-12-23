Морозы до 20 градусов обещают жителям Астаны в последнюю неделю декабря

В ближайшие 7 дней, с 23 по 29 декабря, в Астане обещают морозы, осадки ожидаются лишь к концу недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 декабря в Астане обещают небольшой снег. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

24 декабря ожидается погода без осадков. Температура составит около минус 17 градусов. Максимальная температура составит минус 10 градусов, а минимальная – минус 20 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

25 декабря в столице будет ясно. Средняя температура – минус 16 градусов. Днем температура поднимется до минус 9 градусов, а ночью опустится до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

26 декабря в Астане обещают пасмурную погоду. Температура в среднем – минус 11 градусов. Максимально температура поднимется до минус 9 градусов, а опуститься может до минус 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,3 м/с.

27 декабря осадков не будет. Среднесуточная температура – минус 15 градусов. Днем термометры покажут до минус 10 градусов, а ночью похолодает до минус 18 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

28 декабря ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 7 градусов, минимальная – минус 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,4 м/с.

29 декабря, по прогнозам, вновь ожидается снег. Средняя температура составит минус 12 градусов. Воздух может прогреться и до минус 6 градусов, но ночью похолодает до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.