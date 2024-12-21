Как боролись с последствиями снегопада в Алматы (фото, видео)

12 сантиметров снега выпало в Алматы - в пресс-службе акимата рассказали, как коммунальные службы борются с последствиями снегопада, передает NUR.KZ.

Коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме из-за обильного снегопада 20 декабря. С 8:00 до 22:00 выпало 12 см снега в городе и 18 см в горных районах.

Для борьбы с наледью проведена двойная обработка дорог противогололедными материалами - израсходовано 2450 тонн. Первый этап работ был завершен к 16:00, второй начат с 17:30.

С 22:00 начато прометание дорог, ночью для этого работают 21 колонна техники.

Всего задействовано 603 единицы техники, включая 130 пескоразбрасывателей, 70 малогабаритных машин для тротуаров, остановок и переходов. Работают 1034 рабочих днем и 957 ночью.

С 16 декабря вывезено более 46 тыс. куб.м. снега.

Основные этапы уборки: посыпка противогололедными материалами каждые 5 см выпавшего снега, сгребание и вывоз снежных валов, очистка прибордюрных частей.

Отметим, накануне на Алматы обрушился сильный снегопад, вызвавший транспортный коллапс в городе. 10-балльные пробки образовались на дорогах мегаполиса вечером.

Аэропорт Алматы из-за непогоды не принимал рейсы - в связи с чем десятки рейсов были задержаны, некоторые - отменены.

В акимате города сообщали, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Алматинцев призывали соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.