В Алматы выпал снег, на дорогах образовались 11-балльные пробки (видео)
Опубликовано:
В Алматы сегодня, 8 ноября, к вечеру ухудшилась погода, и выпал снег - из-за непогоды на дорогах образовались сильные пробки, передает NUR.KZ.
По информации "2ГИС", в Алматы в настоящее время наблюдаются пробки 11 баллов.
"Ноябрь, какой снег", "Вау, снежок пошел", "Пробки ужасные", "Терпения вам, водители", - делятся автомобилисты.
Также поступают жалобы на подорожание услуг такси.
В соцсетях алматинцы делятся кадрами ситуации на дороге.
Ранее мы писали, что сегодня в Алматы прогнозировали дождь с переходом в снег. Ночью ожидается похолодание до 0 градусов.
Также синоптики предупреждали, что большую часть Казахстана в выходные охватит северный антициклон - ожидаются сильный снегопад, гололед и порывистый ветер.
На юге республики днем повышение температуры воздуха до 8-13 градусов тепла, в горных районах - до +5 градусов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185046-v-almaty-vypal-pervyy-sneg-na-dorogah-obrazovalis-11-ballnye-probki/