В Алматы выпал снег, на дорогах образовались 11-балльные пробки (видео)

В Алматы сегодня, 8 ноября, к вечеру ухудшилась погода, и выпал снег - из-за непогоды на дорогах образовались сильные пробки, передает NUR.KZ.

По информации "2ГИС", в Алматы в настоящее время наблюдаются пробки 11 баллов.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

"Ноябрь, какой снег", "Вау, снежок пошел", "Пробки ужасные", "Терпения вам, водители", - делятся автомобилисты.

Также поступают жалобы на подорожание услуг такси.

В соцсетях алматинцы делятся кадрами ситуации на дороге.

Ранее мы писали, что сегодня в Алматы прогнозировали дождь с переходом в снег. Ночью ожидается похолодание до 0 градусов.

Также синоптики предупреждали, что большую часть Казахстана в выходные охватит северный антициклон - ожидаются сильный снегопад, гололед и порывистый ветер.

На юге республики днем повышение температуры воздуха до 8-13 градусов тепла, в горных районах - до +5 градусов.