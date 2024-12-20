Проблему питьевой воды в Актау обещают решить к маю 2025 года

Аким Мангистауской области в СЦК рассказал, когда в Актау решится проблема питьевой воды. Ранее сообщалось ,что в городе вода подается по графику, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дефицит питьевой воды наблюдается. На самом деле дефицит воды был и есть. Сегодня наши заводы выпускают порядка 150 тысяч кубов в сутки, а дефицит составляет, особенно летом, более 70 тыс. кубов в сутки. Есть проблема с перебоем воды. Если взять отдельно взятый дом, то нижние этажи получают, а до верхних этажей вода не доходит. То есть мощностей не хватает", - признал аким области Нурдаулет Килыбай.

По его словам, для решения проблемы введено в эксплуатацию дополнительно 10 тыс. кубов опреснительного завода "Каспий".

"Сейчас идет наполнение. Если технологическим языком объяснять, у нас есть центральный узел водоснабжения №4, который обеспечивает верхние микрорайоны водой, там идет наполнение. Пока мы до определенного уровня не выйдем, мы не можем подавать воду… Мы наполнение планируем буквально в течение недели - 10 дней и мы должны завершить эту работу. Плюс к этому до конца года мы должны ввести в эксплуатацию еще дополнительно 5 тысяч кубов опреснительного завода "Каспий", - заявил он.

Кроме того, к маю КМГ планирует вести в эксплуатацию новый завод в районе Кендерли - 50 тыс. кубов в сутки.

"Когда введем в эксплуатацию, так или иначе проблема с водой в регионе решится", - заверил глава региона.

Журналисты уточнили, значит ли это, что летом следующего года проблема будет решена.

"Совершено верно", - ответил Нурдаулет Килыбай.

Напомним, виюне этого года жители Актау жаловались на нехватку питьевой воды в городе. По их словам, такая ситуация наблюдается уже несколько лет. Аким города тогда говорил, что проблему исправят только в 2025 году.

Из-за сложившейся ситуации половина автомоек закрылась. Власти тогда сообщили, что из-за жары не только резко выросло потребление, повысилась и температура Каспия, отчего процесс опреснения замедлился.

В ноябре мы писали, что жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие питьевой воды. В ТОО "МАЭК" тогда одной из причин назвали расход большого объема питьевой воды на заполнение систем теплоснабжения.