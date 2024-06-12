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"Никто нас не слышит": в нескольких микрорайонах Актау почти неделю нет воды (видео)

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Ванная комната
Ванная комната. Иллюстративное фото: Artem Hvozdkov / Getty Images

Жители Актау пожаловались на нехватку воды. По их словам, такая ситуация в городе наблюдается несколько лет. Однако аким заявил, что проблему решат только в 2025 году, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в нескольких микрорайонах Актаунет воды уже почти неделю. Жители заваливают чиновников жалобами, однако в акимате в ответ сетуют на изношенные сети.

"У меня четверо детей-погодок. И не только я страдаю, в других семьях дети тоже есть. Тяжело без воды. Ни одежду постирать, ни еду приготовить. Уже терпение заканчивается. Никто нас не слышит, водовозами воду не подвозят. Уже три года эти проблемы с водой", – заявила местная жительница.

При этом жители одного из микрорайонов даже перекрыли дорогу, чтобы обратить на себя внимание. В итоге властям сегодня пришлось объясняться на специальном брифинге.

Отмечается, что пресной воды приморскому городу не хватает давно. Особенно страдают микрорайоны в верхней части Актау. Изношенные на 80% сети не позволяют поднимать в сетях давление, поэтому вода не доходит до всех.

Аким города Улугбек Тналиев заявил, что гарантировать бесперебойную подачу летом не может, и порекомендовал жителям экономить. По его словам, решится проблема только после модернизации системы. Но ввод в эксплуатацию новой опреснительной установки – процесс долгий.

"Какую-то установку подключить – она требует проведения, подготовки ПСД, например, сметной документации, проведения госэкспертизы, после этого – определение поставщика… Мы вот эти установки, чтобы они раньше срока подключены были, будем работать. И в 25-м году вот эта 24-4000 установка, она решит проблему водообеспечения Актау", – сообщил глава города.

Источник: КТК

При этом напомним, на прошлой неделе аким Актау обратился к владельцам автомоек с просьбой сократить рабочий день до 13:00 из-за проблем с питьевой водой в городе.

А в апреле сообщалось, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116512-nikto-nas-ne-slyshit-v-neskolkih-mikrorayonah-aktau-pochti-nedelyu-net-vody-video/

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