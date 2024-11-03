Причину нехватки питьевой воды озвучили в Актау

Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие питьевой воды. В ТОО "МАЭК" одной из причин назвали расход большого объема питьевой воды на заполнение систем теплоснабжения, передает Lada.kz.

Наряду с этим, как отметили в предприятии, с начала отопительного сезона часть вырабатываемой ТОО "МАЭК" питьевой воды направлена на обеспечение жителей горячим водоснабжением.

"Работы по расширению опреснительного завода "Каспий" находятся на завершающей стадии. Планируется поэтапный запуск с увеличением производства питьевой воды. Также на завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы по реконструкции водовода с месторождения Куюлус-Меловое (протяженностью 46 км). По завершению СМР посредством указанного водовода возможно будет увеличить подачу воды на город", - сообщили в ТОО "МАЭК".

В июне этого года жители Актау жаловались на нехватку питьевой воды в городе. По их словам, такая ситуация наблюдается уже несколько лет. Аким города тогда говорил, что проблему исправят только в 2025 году.

Из-за сложившейся ситуации половина автомоек закрылась. Власти тогда сообщили, что из-за жары не только резко выросло потребление, повысилась и температура Каспия, отчего процесс опреснения замедлился.