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Отключать воду должникам по комуслугам начали в Алматы

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Вода льется из крана
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Долги алматинцев горводоканалу достигли 700 миллионов тенге. В "Алматы Су" начали отключать неплательщиков от городских сетей, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, сотрудники "Алматы Су" проводят рейды и отключают от водоснабжения и водоотведения злостных неплательщиков. В их число входят как владельцы частных квартир и домов, так и юридические лица.

К примеру, долг одного банкетного зала Алматы составил более 1 миллиона тенге. И это, несмотря на то, что доля холодной воды и канализации в общих коммунальных платежах не превышает 7%.

"Причина, по которой мы отключаем, заключается в том, что мы уже несколько раз предупреждали. За воду задолженность – 1 456 000 тенге, за канализацию – 501 000 тенге. До этого момента вынесено 3 предупреждения по оплате. Лишь один раз летом он заплатил 250 тысяч тенге. Остальное он не заплатил. Уже год как они в долгах", – рассказал инженер ГКП "Алматы Су" Нурсултан Сатыбалдиев.

С начала года коммунальное предприятие подало около 10 тысяч исков в суд. Если у потребителей финансовые трудности им идут навстречу – должникам предоставляется возможность рассрочки на несколько месяцев.

Однако не все пользуются этой возможностью и продолжают игнорировать коммунальщиков. Отключение в таком случае неизбежно. Из 700 тысяч тенге 400 задолжали юридические лица.

"Работа по снижению дебиторской задолженности с нашими потребителями идет постоянно. На этой неделе у нас порядка 3 бань, несколько автомоек и около 5 объектов общепита. Есть еще такие объекты, которые за эту неделю написали гарантийные письма и обязуются оплатить до нового года", – сообщил директор департамента по сбыту ГКП «Алматы Су» Серик Шагиров.

Напомним, с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

Между тем с середины октября в южной столице было запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202590-otklyuchat-vodu-dolzhnikam-po-komuslugam-nachali-v-almaty/

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