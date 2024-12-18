Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики на 19 декабря в связи с ухудшением погодных условий. В ряде регионов прогнозируют туман, метель и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра ночью в Астане ожидается низовая метель. Гололед. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Низовая метель, днем гололед завтра обещают и в Павлодарской области. Ветер юго-восточный на западе, севере области, порывы до 15-20 м/с.

Завтра на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем на юго-западе, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области 19 декабря прогнозируются метель, гололед.

19 декабря в Актюбинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается гололед.

В области Абай завтра обещают ветер до 23 м/с.

Гололед, низовая метель завтра ожидается и в Атырауской области.

19 декабря на западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед.

Завтра в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области обещают метель, гололед. На западе области туман.

19 декабря днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель.

В Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области ожидается ветер до 23 м/с.

19 декабря в Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, днем на западе, севере, юге области ожидается гололед. На западе области ожидается туман.

19 декабря ночью на большей части Западно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере Карагандинской области ожидается метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с.

19 декабря днем на западе, севере области Ұлытау ожидается временами сильный снег. Ночью на западе, севере, в центре области метель, днем метель.