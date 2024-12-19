Власти ответили замерзающим в новых домах жителям Карагандинской области

Жители села Доскей уже третью зиму жалуются на холод в квартирах, несмотря на модернизацию котельной. Власти пообещали решить проблему утепления, передает ekaraganda.kz.

Жители села Доскей пожаловались, что третью зиму мерзнут в квартирах, а столбик комнатного термометра не добирается до 20 градусов тепла.

На днях их многоквартирный дом посетили местные власти, а также представители управления культуры, поскольку в доме проживают работники этой сферы. По их словам, низкая температура не во всех квартирах дома №40 по улице Доскея.

Обращение сельчан комментировали в аппарате акима Доскейского сельского округа: многоквартирные дома отапливаются модульной котельной. Она, построенная в 2020 году, находится на балансе местных властей. К теплоснабжению подключены девять пятиэтажных домов по улицам Доскея и Мира.

В 2024 году провели модернизацию котельной, установили балансировочные клапаны системы отопления, что улучшило подачу горячей воды. Теплоснабжающая организация очистила котлы и дымовые системы.

Температурный режим, по словам аппарата акима Доскейского сельского округа, соответствует норме. Местные власти заверили, что обход и обследование дома №40 будут проводить регулярно.

Пожаловавшиеся сельчане сообщили, что по их адресу на днях побывала комиссия: прибыли как местные власти, так и представители управления культуры, архивов и документации. Проблему с отсутствием тепла, рассказали жильцы, зафиксировали. Однако температура в некоторых квартирах, делятся люди, по-прежнему не выше +16 градусов.

19 декабря ситуацию прокомментировал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов. Он отметил, что 11 марта 2021 года проектно-сметная документация (ПСД) пятиэтажного дома №40 по улице Доскея в селе Доскей была передана Бухар-Жыраускому району. Балансодержателем определили Казахский академический драматический театр имени С. Сейфуллина. В доме провели капитальный ремонт.

"ПСД реконструкции дома была разработана акиматом Бухар-Жырауского района, реконструкция прошла в 2021-2022 годах в рамках договора с ТОО “КазЕвроСтрой” на сумму более 229 миллионов тенге.

При реконструкции всегда присутствует авторский надзор - его проводило ТОО MS Engineering Construction, а технический надзор - ТОО Glad Servis.

Дом приняли в эксплуатацию после подключения отопления в октябре 2022 года, и в конце месяца жильцам, работникам культуры, вручили ключи от квартир.

Центрального отопления в доме нет - он отапливается местной котельной, которая находится в доверительном управлении ТОО Jasau Energy", - уточнил глава ведомства.

18 декабря после жалоб жильцов на холод в квартирах представители управления вместе с акиматом Бухар-Жырауского района выехали на осмотр квартир и подвальных помещений.

"Мы установили, что температурный режим в некоторых квартирах действительно отличается - но в некоторых. Причем меньшая температура в помещениях не зависит от того, угловая квартира или нет: тепло даже в угловых.

У некоторых жильцов даже жарко, у них столбик термометра показывает выше 20 градусов тепла. В теплых квартирах люди провели ремонт: заменили окна, двери, радиаторы отопления, утеплили полы, заделали щели между стенами, если таковые имелись, застеклили балконы, развоздушили систему отопления - это тоже важно делать перед холодами.

При осмотре подвального помещения выяснилось: входная температура на подаче составляет +70 градусов, а на обратке +63 градуса. Это более чем соответствует норме, насосы работают как надо.

Кроме того, при осмотре квартир жильцам дали разъяснения и рекомендации по поддержанию тепла, об их ответственности за кондоминиум. Важно, более того, и своевременно оплачивать коммунальные услуги и услуги по содержанию дома", - поделился Еркебулан Жумакенов.

Власти готовы помочь: глава управления культуры, архивов и документации сообщил, что балансодержателю было дано поручение по разработке ПСД для утепления дома №40. ПСД планируется подготовить к февралю 2025 года, чтобы потом отправить документ на экспертизу - и уже после этого подавать бюджетную заявку на выделение средств. Утепление дома предполагает работу с его обшивкой.

"Кроме того, в дальнейшем мы планируем рассмотреть передачу данных квартир для приватизации жильцами - в соответствии с Законом РК “О жилищных отношениях” и подзаконными нормативно-правовыми документами", - добавил Еркебулан Жумакенов.

Ранее сообщалось, что жители села Доскей третий год сталкиваются с недостаточным отоплением в своих квартирах. Проблема усугубляется планами повышения тарифов на теплоснабжение.

Помимо этого, специалисты жилищной инспекции Актобе начали выездные проверки по обращениям жителей, касающимся проблем с системами отопления в многоквартирных домах.

А жители трех домов по улице Вагонная в Караганде ранее оставались без отопления из-за аварийного состояния котельной после прежнего КСК.