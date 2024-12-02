Выездные проверки проводят в Актобе по обращениям жителей (видео)

Специалисты жилищной инспекции Актобе начали выездные проверки по обращениям жителей, касающимся проблем с системами отопления в многоквартирных домах, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, специалисты отдела жилищной инспекции Актобе проводят выездные проверки по обращениям жителей многоквартирных домов, касающихся проблем с системами отопления.

Чтобы избежать проблем с отоплением в зимний период, жильцам многоквартирных домов совместно с председателями КСК и ОСИ (объединение собственников имущества) необходимо проводить проверку систем отопления в подвалах домов и проводить ремонтные работы по рекомендациям специалистов.

"Дом - это общее имущество жильцов. Многие жители этого не учитывают, и их бездействие, безответственность приводят к различным неисправностям в системах отопления зимой", - подчеркнули в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актобе специалисты отдела жилищной инспекции начали осмотр вентиляционных шахт многоквартирных домов. В ходе мероприятия выявлялись причины, препятствующие воздухообмену в помещениях, а собственникам квартир давались соответствующие рекомендации по их устранению.

Помимо этого, 28 ноября аким Актобе Азамат Бекет провел личный прием граждан - на нем были жители многоквартирных домов, жаловавшиеся на работу избранных ими председателей КСК, кондоминиумов и ОСИ.