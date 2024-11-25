"Представляются сотрудниками энергокомпании": в МВД предупредили о новом способе мошенничества

Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай на брифинге рассказал о новых мошеннических схемах в Казахстане, передает NUR.KZ.

Он заявил, что с развитием цифровых технологий и ростом числа пользователей интернета виртуальное пространство все чаще используется для совершения мошеннических действий.

"Это приводит к значительным финансовым потерям со стороны граждан и организаций. С начала года зарегистрировано свыше 17 тысяч интернет-мошенничеств. В период с 12 по 14 ноября на территории республики проведена акция Anti-fraud. За это время по "горячим следам" раскрыто 190 преступлений", - отметил он.

При этом он рассказал о новой схеме мошенничества.

"Суть схемы заключается в следующем: мошенники, позвонив вам, представляются сотрудниками энергетической компании и называют ваши ФИО, адрес и сумму задолженности за электроэнергию. Затем они сообщают, что необходимо заменить электросчетчики и предлагают поставить вас в электронную очередь. Для этого злоумышленники просят отправить SMS-код от 1414 или приложения E-Salyq Azamat", - говорит спикер.

Через некоторое время человеку, по его словам, поступает звонок от людей, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что ваш банковский счет был взломан, и для защиты средств необходимо перевести деньги на "безопасный" счет.

"Основной целью мошенников является выманить деньги путем манипуляции. Важно помнить несколько ключевых моментов: настоящие сотрудники компаний, банков, государственных и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на сторонние счета или просить у вас sms-коды. Если вам звонят с такими требованиями, немедленно прекратите разговор. Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на счета, которые вам предложили по телефону", - рекомендовал полицейский.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.