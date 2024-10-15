Call-центр для борьбы с мошенниками предлагают создать в Казахстане

Глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов рассказал в СЦК, как можно бороться с кибермошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы предлагаем создать в стране отдельный Call-центр, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество. Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, этот Call-центр должен находиться на базе государственной технической службы, так как там есть уже служба реагирования на компьютерные инциденты - это бесплатный номер 1400", - сказал Абдикаликов.

По его словам, сейчас она принимает звонки только по киберпреступлениям.

"Соответственно, нам нужно будет расширить штатную численность, то есть возникнет вопрос по дополнительному финансированию данного центра. Потому что вы представляете, 20 млн граждан, большое количество мошеннических действий. Это должно быть большое количество операторов, которые будут принимать эти звонки. И при интеграции с антифрод-центром Нацбанка и операторов связи любой полученный сигнал от гражданина будет обрабатываться и при подозрении будет блокироваться сим-карта, аккаунты в мессенджерах", - пояснил он.

Плюс и в том, что банки будут знать о том, что номер мошеннический, и соответственно, любые операции с этого номера будут приостановлены в банковских приложениях.

"Над этим мы сейчас работаем. Проблему мы знаем и знаем, как ее решить", - заверил спикер.

Отметим, что Минцифры рекомендует гражданам соблюдать меры по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.