В ЕНПФ предупредили казахстанцев

В пенсионном фонде предупреждают казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам Фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

"Уважаемые вкладчики АО "ЕНПФ"! В последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам фонда. При этом придумываются все новые сценарии", - предупредили граждан в Фонде.

Здесь же привели один из недавних случаев мошенничества, связанных с ЕНПФ. Так, 3 сентября в один из филиалов Фонда обратилась бухгалтер местной организации с сообщением о звонке якобы от сотрудника с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов.

"Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с "судебным исполнителем" для решения возникшей проблемы. "Судебный исполнитель", в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов.

Сотрудники филиала АО "ЕНПФ", разобравшись в данной ситуации, рекомендовали бухгалтеру денежные средства не отправлять. Департаментом безопасности Фонда после получения соответствующей информации были проверены предоставленные исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего "И.Ю." и обозначены как "мошеннические", - отмечается в сообщении.

В последнее время мошенниками, как отметили в ЕНПФ, изобретаются новые схемы обмана граждан посредством телефонной связи, так как телефонные звонки - одни из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счёт мошенника.

В связи с участившимися мошенническими действиями, в ЕНПФ рекомендуют:

при получении сообщения с подозрительных/незнакомых номеров - не нужно перезванивать на указанные номера;

в случае получения входящего звонка с неизвестного номера, вызывающего подозрения, необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости;

при получении подозрительных сообщений ни в коем случае не переходить по указанным ссылкам и не активизировать их;

избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками Фонда, прерывать разговор;регулярно производить смену паролей банковских карточек и в личных кабинетах финансовых организаций;

не пользоваться услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.

В прошлом году мы писали, что мошенники нашли новый способ кражи денег. Они притворяются сотрудниками ЕНПФ и обманывают казахстанцев. Под предлогом "пресечения незаконного перевода пенсионных накоплений", якобы находящихся на транзитном счете, убеждают граждан продиктовать код из SMS-сообщения".

Как объяснили в пенсионном фонде, таким образом злоумышленники пытаются похитить денежные средства своих жертв с их банковских карт. В ЕНПФ призывают не верить мошенникам и сразу же прекращать общение с ними.

Мы также рассказывали, что пользуясь возможностью передать пенсионные накопления в частные управляющие компании, мошенники обещают казахстанцам обналичивание этих средств.

Зачастую аферисты также могут представляться сотрудниками банков, полицейскими или даже начальниками своих "подчиненных" - все для того, чтобы завладеть чужими деньгами. Об их преступных схемах мы писали здесь.