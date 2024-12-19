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"Сказал, что мы уже встречались": алматинец лишился денег из-за правдоподобной истории

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Деньги в кармане джинс
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинец стал жертвой тщательно спланированного телефонного обмана, из-за которого он и его друг вынуждены были потратить деньги и время, передает NUR.KZ.

По словам Виктора Игнатенко, история началась с неожиданного звонка от человека, который представился как Николай Иванович и сказал, что они с собеседником уже пересекались.

У звонящего был достаточно точный набор данных, чтобы вызвать доверие, включая информацию о машине, общей принадлежности к автомобильной группе и факте оказания помощи ранее.

"Вечером мне позвонил человек, представившийся Николаем Ивановичем. Он сказал, что мы уже встречались, что у нас одинаковые машины и я когда-то помогал ему с автомобилем. Также он упомянул мой родной населенный пункт - и мне стало ясно, что я действительно сталкивался с этим человеком. Я состою в автомобильной группе и раньше помогал людям решать различные проблемы с машинами.

После представления он попросил помощи. Он рассказал, что везет новую машину для клиента по заказу с "Хоргоса". По дороге машина сломалась на полпути, и уже два часа она стоит на морозе, не удается найти помощь. Он попросил, чтобы кто-то приехал и отбуксировал автомобиль до города", - рассказывает Виктор.

Обеспокоенный мужчина, стараясь помочь, связался с другом, который занимается эвакуацией, и тот выехал на помощь. Однако, пока друг был в пути, мужчина снова позвонил и сообщил, что у него закончился тариф на связи и попросил пополнить баланс на сумму 3900 тенге.

Вскоре звонок повторился. В этот раз звонящий сообщил, что деньги были отправлены не на тот номер, и попросил перевести средства на другой.

После этого Виктор понял, что стал жертвой обмана: когда он попытался связаться с ним снова, его заблокировали, а также оказалось, что его другу поступил аналогичный запрос.

"В итоге сумма, в общем-то, не была большой. Однако нас обоих обманули. Кроме того, мой друг проехал порядка 200 км в обе стороны, чтобы помочь этому человеку.

Я не раз сталкивался с попытками мошенничества в свой адрес: мне звонили якобы из банков, полиции, КНБ и других организаций. Но на вчерашнюю, казалось бы, простую схему, я все-таки попался", - поделился мужчина.

Впрочем, несмотря на обман, Виктор решил не обращаться в полицию, а постараться разобраться с ситуацией самостоятельно.

Ранее мы рассказывали о том, как мошенники крадут деньги с помощью подмены телефонных номеров в Казахстане. Потенциальная жертва увидит на экране смартфона ложные сведения о вызывающем абоненте, тогда как сами преступники могут быть даже в другой стране.

Более того, за 7 месяцев 2024 года онлайн-мошенники в Казахстане нанесли ущерб на 7,1 млрд тенге, что больше, чем было за весь прошлый год. Вернуть удалось лишь 11% от этой суммы.

Также сообщалось, что жителя Шымкента подозревают в создании дубликата аккаунта в Instagram. По версии следствия, он таким образом собрал 32 млн тенге на сборе на лечение детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202170-skazal-chto-my-uzhe-vstrechalis-almatinec-lishilsya-deneg-iz-za-pravdopodobnoy-istorii/

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