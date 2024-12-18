За некачественные дороги в Казахстане уволили 10 специалистов

На брифинге СЦК глава "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев рассказал о штрафах и увольнениях после проверки качества некоторых построенных дорог в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Дархан Иманашев, за некачественное выполнение работ наложены штрафы в размере 136,3 млн тенге

"В 2024 году в проектах, построенных подрядчиками, было обнаружено 2900 дефектов, из которых 2700 дефектов на сегодня устранены. Работа по устранению оставшихся дефектов продолжается.

В проверке качества реализуемых 255 дорожно-строительных объектов задействованы 489 специалистов из 42 компаний технического контроля. За некачественное выполнение работ в 2024 году наложены штрафы на 136,3 млн тенге, уволены 10 специалистов", — сообщил председатель правления "КазАвтоЖол".

Также, по его данным, за ненадлежащее выполнение реконструкции и ремонта республиканских дорог, решением суда 8 компаний-подрядчиков были признаны недобросовестными.

Также во время брифинга Дархан Иманашев сообщил о готовящейся норме касательно платных дорог в Казахстане. По его словам, если дороги плохого качества, казахстанцы могут не платить за проезд по ним.

Летом текущего года мы писали, что сфера строительства автомобильных дорог подвергли анализу на коррупционные риски. При этом, ущерб за последние несколько лет уже составил миллиарды тенге.

На прошлой неделе сообщалось, что в 2024 году в Алматинской области на 16 млн тенге оштрафовали ответственные службы за плохие дороги.

До этого в Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог.