20 должностных лиц наказали из-за состояния дорог в Павлодарской области (видео)

В Экибастузском районе Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники дорожно-технической инспекции отдела административной полиции на постоянной основе проводят обследования автомобильных дорог общего пользования, в том числе трасс республиканского и местного значения.

Обследования проводят на предмет дефектов, которые негативно сказываются на безопасности дорожного движения, с принятием оперативных мер по их ликвидации.

В ходе обследований устанавливаются причины, сопутствующие совершению происшествий на дороге.

По выявленным недостаткам в дорожные организации с начала года направили уже 88 предписаний по их устранению. Также было выявлено 40 дефектов, направлены предписания на устранение этих нарушений.

"За невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог 20 должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафных санкций. Кроме того, за недоработки в улично-дорожной сети направлены представления в местный исполнительный органа города", - отметил начальник административной полиции УП Экибастуза Нургазы Жамшитов.

Стражи порядка на видео показали результаты обследования автодорог республиканского значения Павлодар - Кызылорда и Шидерты - Ерейментау - Астана в Павлодарской области.

В Алматинской области с начала 2024 года к административной ответственности привлекли 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций за ненадлежащее состояние дорог, технических средств организации дорожного движения и инженерных сооружений.

А жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, остались недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Людей возмутили перекопанные улицы, а также приостановка работ почти на месяц.