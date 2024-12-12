Полиция оштрафовала "КазАвтоЖол" за плохие дороги в одном из регионов Казахстана

В 2024 году в Алматинской области на 16 млн тенге оштрафовали ответственные службы за плохие дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, решением суда Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" привлечен к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания сотрудниками полиции. Сообщается, что на организацию наложен штраф в размере 738 400 тенге.

"С начала текущего года сотрудниками ДП Алматинской области проведено 1 579 обследований автодорог общего пользования. По итогам работы выявлены многочисленные недостатки содержания дорог, на устранение которых дорожно-эксплуатационным организациям направлено 1 579 предписаний.

В рамках контроля за выполнением требований законодательства к административной ответственности привлечены 321 должностное и юридическое лицо. Среди них Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис", в отношении которых составлено 36 административных протоколов по статье 631 КоАП РК. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 16 млн тенге", - рассказали в МВД.

За неисполнение ранее выданных предписаний составлено 30 административных материалов.

В сентябре мы писали, что в Алматинской области с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций за ненадлежащее состояние дорог.

Также сообщалось, что в Павлодарской области более 270 должностных и юридических лиц получили штрафы на общую сумму более 10 млн тенге за неудовлетворительное состояние дорог.

Кроме того, в Экибастузском районе Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог.