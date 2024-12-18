Где зальют катки в Темиртау

В Темиртау завершаются работы по заливке катков в разных районах города. Открытие главного катка состоится 25 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, в Темиртау ведутся работы по заливке катков по следующим районам:

на площади "Бирлик" (за историко-культурным центром Первого президента);

в парке Старого города;

Торжественное открытие катка на площади "Бирлик" состоится 25 декабря 2024 года в 17:00 часов. Ответственными за заливку и содержание данных объектов является управление парками культуры и отдыха, скверами.

Дополнительно ведутся работы на следующих катках:

по проспекту Республики, 179;

по проспекту Б.Момышулы, 55/1;

в 7 микрорайоне, дом 47.

Помимо этого, до конца декабря планируется залить еще два катка по адресам: горка Дружбы, 1 и 70-й квартал, 2. Ответственность за эти катки возложена на спортивный клуб "Тау".

В ведомстве отметили, что работы по всем каткам будут завершены до конца декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в Караганде полным ходом идет подготовка к Новому году. В Центральном парке уже установлен праздничный корабль, использовано 3000 метров гирлянд.

Также стало известно, что этой зимой в парке Майкудука Караганды появится новый линейный каток длиной около 350 метров. Уже начаты работы по его установке. Всего в городе будут функционировать три катка.

А зажжение главной елки Караганды запланировано на 21 декабря.