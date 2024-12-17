Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Когда зажгут главную елку Караганды

Опубликовано:

Елка
Елка. Фото: gov.kz

Главная 20-метровая елка Караганды засияет огнями 21 декабря на площади Независимости. Горожан ждут праздничный концерт и фейерверк, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, огни на 20-метровой главной елке Караганды зажгутся уже в эту субботу, 21 декабря, в 17:00. Ее по традиции установят на площади Независимости.

В 17:30 здесь же для горожан и гостей областного центра устроят концерт творческих коллективов и праздничный фейерверк.

В этот же день в 18:00 новогоднюю елку зажгут и в Центральном парке культуры и отдыха, а также откроют линейный каток.

В 18:30 всех желающих приглашают к главной парковой сцене, где пройдет праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что в Астане церемония зажжения новогодних елок запланирована на 18 декабря, в 20 часов. Церемония пройдет сразу в 6 районах города.

А торжественная церемония зажжения главной елки Павлодара тоже состоится 21 декабря. Сейчас город готовят к празднованию Нового года.

Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201334-kogda-zazhgut-glavnuyu-elku-karagandy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie