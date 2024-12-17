Когда зажгут главную елку Караганды

Главная 20-метровая елка Караганды засияет огнями 21 декабря на площади Независимости. Горожан ждут праздничный концерт и фейерверк, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, огни на 20-метровой главной елке Караганды зажгутся уже в эту субботу, 21 декабря, в 17:00. Ее по традиции установят на площади Независимости.

В 17:30 здесь же для горожан и гостей областного центра устроят концерт творческих коллективов и праздничный фейерверк.

В этот же день в 18:00 новогоднюю елку зажгут и в Центральном парке культуры и отдыха, а также откроют линейный каток.

В 18:30 всех желающих приглашают к главной парковой сцене, где пройдет праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что в Астане церемония зажжения новогодних елок запланирована на 18 декабря, в 20 часов. Церемония пройдет сразу в 6 районах города.

А торжественная церемония зажжения главной елки Павлодара тоже состоится 21 декабря. Сейчас город готовят к празднованию Нового года.

Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.