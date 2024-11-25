Три линейных катка оборудуют в Караганде: где они будут находиться

Этой зимой в парке Майкудука Караганды появится новый линейный каток длиной около 350 метров. Уже начаты работы по его установке. Всего в городе будет функционировать три катка, передает ekaraganda.kz.

Сейчас ведутся работы по установке поручней из дерева, чтобы затем собирать и накапливать снег для создания катка. Ожидается, что каток будет готов к открытию ближе к концу декабря, когда погодные условия будут подходящими.

Кроме того, в этом году линейный каток будет залит в четвертый раз в центральном парке, также катки будут созданы в Парке Победы и парке Майкудука. В управлении парками отметили, что новый каток видоизменен для более удобного использования.

"Начали устанавливать с прошлой недели поручни из дерева. Сейчас в планах собирать и накапливать снег, чтобы уже в декабре постепенно к Новому году готовить каток. Как показывает практика, каток всегда открывается ближе к концу декабря, но это зависит от погодных условий. Должны быть хорошие снега, хорошие заморозки и тогда будет понятно", - объяснили в пресс-службе управления.

Традиционно линейный каток в центральном парке Караганды будет открыт во второй половине декабря.

Ранее сообщалось, что в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля. Расположится он в центре набережной, прямо около озера. В парке появятся несколько новых фотозон вдоль аллеи, которые и будет венчать грандиозный корабль.

Также стало известно, что в центральном парке обнаружили небезопасную находку — неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей.