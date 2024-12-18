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Светящийся корабль достроили в парке Караганды

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Корабль в парке Караганды
Корабль в парке Караганды. Фото: instagram.com/park.krg

В Караганде полным ходом идет подготовка к Новому году. В Центральном парке уже установлен праздничный корабль, использовано 3000 метров гирлянд, передает NUR.KZ со ссылкой на управление парками города.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, праздничный корабль в парке уже готов. Для его оформления использовано 3000 метров гирлянд, которые ежедневно загораются в 17:30, наполняя вечер настоящим волшебством.

В процессе строительства были использованы металл прошлых лет, включая материалы с замка и моста, а также профтруба 100×100. Это не только придает проекту уникальность, но и способствует экологичному потреблению ресурсов.

"Но это только начало! В Центральном парке мы создадим аллею новогодних фотозон, где каждый сможет найти что-то особенное - от традиционных национальных тем до праздничных и фотозон на тему животного мира.

Оформление в парке Победы и Майкудука также будет удивлять и радовать всех посетителей. Здесь будут как уже знакомые фотозоны, так и новые: некоторые из них были привезены, а другие созданы нами", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к Новому году все будет готово.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году - 11-метрового корабля, который станет главным украшением набережной.

Также этой зимой в парке Майкудука Караганды появится новый линейный каток длиной около 350 метров. Уже начаты работы по его установке. Всего в городе будут функционировать три катка.

А зажжение главной елки запланировано на 21 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201570-svetyashchiysya-korabl-dostroili-v-parke-karagandy/

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