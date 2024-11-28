"Это не работа, а позор!": актюбинцы возмутились качеством укладки бордюра (видео)

Жители Актобе возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. Ситуационный центр области пообещал разобраться в вопросе, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали видео, на котором видно, как рабочие устанавливают бордюры без должной технологии. По словам граждан, 28 ноября текущего года бордюры укладывали, просто положив цемент с двух сторон на землю без подготовки основания.

"Вот так укладывают бордюры: просто на землю кладут цемент с двух сторон и устанавливают бордюр. Как так? Или я что-то пропустила в жизни? Когда же будут делать все на совесть!

Завтра же он рассыплется. Одно неправильное движение авто - и бордюр свалится.

Все лето не могут одну сторону улицы привести в порядок, все лето узкую тропинку делают и видели, как укладывали слой асфальта так называемого. Какая подрядная организация?

Примите меры! Это не работа! Это просто позор!" - пишет местная жительница.

Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что вопрос передан на рассмотрение в уполномоченную организацию.

"Ваше обращение зарегистрировано в ситуационном центре Актюбинской области и направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию.

Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - сообщили в ведомстве.

Ранее жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат в свою очередь пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

Помимо этого, актюбинцы выразили свое недовольство недостатком парковочных мест возле детского сада "Кулагер" в районе Батыс-2. По их словам, существующая парковка рассчитана на параллельную остановку автомобилей у бордюра, что значительно сокращает количество доступных мест.