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Казахстанцы смогут покупать билеты с пересадкой в одном поезде

Опубликовано:

Окно в поезде
Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Пассажиры железнодорожных поездов Казахстана смогут покупать билеты с пересадкой в рамках одного поезда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

О внедрении новой услуги "Проезд с пересадкой вагон+вагон"сообщили в Telegram-канале АО "НК "КТЖ". Сообщается, что новая услуга позволит пассажирам покупать билеты с пересадкой в рамках одного поезда.

"К примеру, пассажир планирует поездку из Астаны в Алматы на 28 декабря. Однако в данном направлении до конечной станции нет свободных мест, промежуточно пассажир может купить билет до станции Агадырь, а от станции Агадырь до Алматы сможет приобрести билет в другом вагоне того же поезда.

Данная услуга предлагает пассажиру альтернативный вариант проезда: покупку двух билетов на один поезд с пересадкой из одного вагона в другой, что позволит пассажиру доехать до конечной станции Алматы", — разъяснили в КТЖ,

Как работает услуга?

  1. Пассажиру необходимо зайти на сайт bilet.railways.kz.
  2. Выбрать маршрут и дату поездки.
  3. При отсутствии прямого билета система автоматически предложит альтернативные варианты проезда с пересадкой (поезд+поезд и вагон+вагон).
  4. Для получения альтернативных вариантов проезда необходимо выбрать вкладку "Проезд с пересадкой вагон+вагон".
  5. Для оформления билета необходимо выбрать подходящий вариант проезда с пересадкой из списка предложенных в рамках одного поезда.
  6. Для завершения оформления билета пассажиру необходимо заполнить личные данные.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос о подорожании ж/д билетов к новогодним праздникам. Он пообещал, что цены останутся прежними.

К слову, стоимость билетов на поезда в Казахстане подняли в начале октября. Тогда в ведомстве объясняли, что это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.

В начале декабря мы писали, что пассажиры жаловались на дефицит билетов в регионы страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201837-kazahstancy-smogut-pokupat-bilety-s-peresadkoy-v-odnom-poezde/

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