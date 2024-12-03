На дефицит ж/д билетов перед новогодними праздниками пожаловались казахстанцы

В Алматы пассажиры жалуются на дефицит билетов в западные регионы страны - места уже раскуплены, а билеты если и есть, то очень дорогие, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, добраться из Алматы в Западный Казахстан на поезде перед Новым годом стало настоящей проблемой. К примеру, большая семья Алии Отаровой хотела поехать на праздники в родной Атырау к родственникам. Туда, говорит женщина, обычно ходят два поезда: по четным числам – простой, по нечетным – комфортабельный "Тальго". Но бюджетного варианта уже нет.

"Мы планировали взять билеты на простой поезд. Ну, чтобы цена была нормальная. Поэкономнее, как говорится. Начали смотреть билеты. Последнее направление у этого – 029 – простого поезда будет 16 декабря. То есть после 16 декабря этот поезд снимают. Остается "Тальго", у которого цена билета – 33 тысячи. Как бы это накладно получается на нашу толпу", - поделилась Алия.

Алия рассказывает: она планировала приобрести билеты заранее – за целых 45 дней до отъезда. Но и за полтора месяца все места, даже в "Тальго", были выкуплены. Женщина подозревает, что посадочные талоны разобрали перекупщики.

"Я считаю, что это перекупщики выкупили все билеты. Панировали выехать 27 декабря, чтобы быть там уже 29-го. На 27, на 29 декабря нет даже на "Тальго" практически билетов. Уже то есть 16-го, в середине ноября, на конец декабря уже нет билетов", - рассказывает казахстанка.

В Атырау семья Алии в итоге все равно поедет на поезде. Только не по плану, а раньше. Назад семейство вернется самолетом. Перелет обойдется не дороже, чем путешествие на "Тальго", подсчитали они.

В компании "Пассажирские перевозки" пояснили: железнодорожные билеты на предновогодние дни раскупают практически сразу. Ежегодно перед праздниками спрос резко возрастает.

"По поводу дефицита билетов: к примеру, на 28-29 декабря. Отметим, что данные даты являются праздничными. На эти даты пассажиры выкупают билеты заблаговременно с момента поступления их в продажу. Особенно билеты раскупаются по самым популярным маршрутам – это южный и западный регионы. Сами билеты в продажу поступают за 45 дней до отправления поезда", - заявил пресс-секретарь АО "Пассажирские перевозки" Нариман Дюсекеев.

В компании добавили: и рядовые казахстанцы, и депутаты неоднократно просили запустить в западные регионы именно "Тальго". Поэтому часть старых вагонов заменили новыми. Они заполняются на 100%.

Нацперевозчик пообещал пустить дополнительные поезда, которые начнут курсировать в середине декабря, а завершат 5 января. Эти вагоны охватят самые востребованные направления: Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Актобе – Астана. В составах должны быть и купейные, и плацкартные места.

Кроме того, 13 декабря появятся допрейсы электричек. Доехать на них можно из Караганды до Астаны и курорта "Боровое", а также из Павлодара до столицы и "Борового".

По данным перевозчика, парк подвижного состава "Пассажирские перевозки" насчитывает свыше 2 тысяч вагонов. Их средний возраст 17 лет.

Источник: КТК