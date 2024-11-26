Подорожают ли ж/д билеты к новогодним праздникам, ответили в Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании кабмина поделился планами совершенствования тарифной политики в сфере ж/д транспорта. Он рассказал, коснется ли это билетов на поезда, передает NUR.KZ.

"Для своевременной реализации проектов, направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры, будет и дальше совершенствоваться тарифная политика. При этом полностью будут учтены интересы отечественных производителей.

В настоящее время принимается ряд мер по поэтапному повышению тарифов и внедрению механизма ценовых пределов. Также разрабатывается новая тарифная методология с привлечением опытных международных консультантов в данной сфере", – проинформировал Марат Карабаев.

Позже на брифинге он пояснил, что это касается только грузовых перевозок.

"Это не касается пассажирских перевозок. Билеты не подорожают в следующем году, да. И в ближайшие праздники не стоит ожидать никаких изменений будет – стоимость билетов будет прежней", – заверил министр.

Он напомнил, что с 1 октября в Казахстане уже повысили стоимость ж/д билетов, других изменений не планируется в ближайшем будущем.

"Цена будет стабильной", – заключил Карабаев.

Напомним, в октябре в ведомстве объясняли, с чем связано подорожание билетов на поезда. Отмечалось, что это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.

Тогда же сообщалось, что за последние 10 лет цены на ж/д билеты не повышали, за исключением индексации к уровню инфляции.

При этом в феврале этого года глава КТЖ заявлял, что у них планов на повышение стоимости билетов нет.

А летом председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличения тарифа.

Добавим, сегодня на заседании кабмина председатель АО "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев ответил на жалобы казахстанцев по поводу частых опозданий поездов. Он извинился перед казахстанцами.