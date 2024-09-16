Полсотни уклонявшихся от своих обязанностей судоисполнителей наказали в Алматы

В Алматы привлекли к ответственности 50 частных судебных исполнителей, которые не принимали меры в отношении более 1000 должников, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

На сайте прокуратуры Алматы сообщили об итогах анализа исполнительных документов о взыскании административных штрафов и налоговых задолженностей.

"Выявлены факты непринятия мер частными судебными исполнителями в отношении более 1000 должников по наложению арестов на их банковские счета и имущества, с заработной платы не производилось удержание задолженности, а также не выставлялись ограничения на выезд за пределы страны.

Нарушения повлекли длительное уклонение должников от исполнения судебных актов и не поступление средств в бюджет, тем самым нарушался принцип неотвратимости наказания", - сообщили в прокуратуре.

По акту надзора 50 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении одного была инициирована процедура исключении его из палаты. Сообщается, что в результате принятых мер взыскано более 75 млн тенге.

В июле текущего года в Министерстве юстиции предложили контролировать деятельность частных судебных исполнителей посредством информационной системы.

"Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится как посредством информационной системы "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства", - говорилось в приложенном документе.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что частный судебный исполнитель - гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов.

Также ранее мы рассказывали, чем коллекторы отличаются от судебных исполнителей в Казахстане. Так, задача коллектора - помочь заемщику не довести просрочку до суда. А судебные исполнители взыскивают задолженность уже по судебному решению.