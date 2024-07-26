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В контроль за судоисполнителями в Казахстане внесут изменения

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Женщина в деловом костюме
Женщина. Иллюстративное фото: thianchai sitthikongsak / Getty Images

В Министерстве юстиции предложили контролировать деятельность частных судебных исполнителей посредством информационной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Соответствующие изменения вносятся в приказ министра юстиции "Об утверждении правил осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей". Публичное обсуждение проекта продлится до 9 августа.

Так, предлагается контролировать деятельность ЧСИ через автоматизированную систему.

"Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится как посредством информационной системы "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства", - говорится в приложенном документе.

Кроме того, среди нововведений, в пункт 17 закона внесут изменения по числу сотрудников для проведения внеплановой проверки. По текущим правилам, комиссия должна состоять не менее чем из трех человек - это предлагается отменить.

"Наличие трех сотрудников для проведения внепланового контроля считаем нецелесообразным. Нет необходимости создания комиссии и отрыва от рабочего процесса остальных сотрудников, внеплановая проверка зачастую проводится по 1 жалобе заявителя", - говорится в пояснении.

Напомним, в Шымкенте частный судебный исполнитель присваивал деньги должника. Его исключили из Республиканской палаты ЧСИ.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что частный судебный исполнитель - гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2140215-sledit-za-deyatelnostyu-sudoispolniteley-hotyat-cherez-avtomatizirovannuyu-sistemu/

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