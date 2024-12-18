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Возродить путевки в санаторий в Казахстане предложил депутат

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Никита Шаталов
Никита Шаталов. Фото: t.me / shatalkanal

На заседании мажилиса депутат предложил несколько мер по повышению уровня жизни казахстанцев - среди них возрождение путевок в санаторий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо возродить льготные/субсидируемые программы отдыха в учреждениях санаторно-курортного типа. Под эти меры должны подпадать семьи рабочих на период отпуска и дети на время каникул.

Также важен полный охват работников программами медицинского страхования, в том числе специфического для каждой отрасли, и страхования на случай получения производственных травм. Для этого можно адаптировать систему ОСМС - тогда работники промышленности смогут своевременно проходить "чекапы" и получать лечебные или профилактические процедуры, чтобы избегать последствий профзаболеваний", - заявил депутат Никита Шаталов.

Среди мер по улучшению жизни казахстанцев он также предложил промышленную ипотеку.

"Наиболее эффективной мерой может быть решение жилищного вопроса. Для работников промышленности и энергетиков необходимо ввести льготную ипотечную программу, так называемую промышленную ипотеку, в том числе через "Отбасы банк".

"Главное - должны быть взаимные обязательства со стороны работников касательно срока службы в отрасли. Необязательно создавать новую программу, можно адаптировать действующие, выделив бюджетные квоты и создав льготные условия - например, сниженные первоначальные взносы по и так действующим программам в "Отбасы банке", и стимулировать строительство в региональных центрах", - добавил депутат.

Напомним, отдых в условиях санаторно-курортного лечения может быть оплачен государством или работодателем. О том, кто имеет на это право и как подать заявку, читайте здесь.

Отметим, в прошлом году сообщалось, что в Карагандинской области работникам КТЖ выписывали фиктивные путевки в санатории. Прокуроры выявили 100 фиктивных отчетов работников о получении услуг курортных организаций. Досудебное расследование по факту мошенничества начали правоохранительные органы - оно было поручено полиции на транспорте.

О санаториях Казахстана добавим, в феврале этого года санаторий "Казахстан" вернули в госсобственность в Алматы, а в августе санаторий "Рахмановские ключи" передали на баланс госорганов в ВКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201757-vozrodit-putevki-v-sanatoriy-v-kazahstane-predlozhil-deputat/

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