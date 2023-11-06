Фиктивные путевки в санатории выписывали работникам КТЖ: начато расследование

Фиктивные отчеты о нахождении работников КТЖ на оздоровлении выявили в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Сотрудниками ведомства была проанализирована деятельность АО "НК "КТЖ" - "Карагандинское отделение магистральной сети"на предмет соблюдения законности при расходовании средств для оздоровления работников, говорится на сайте надзорного органа.

Как оказалось, договором предусмотрено, что работодатель обязан предоставлять нуждающимся работникам на льготных условиях путевки на санаторно-курортное оздоровление, либо при наличии медицинских показаний оказывать материальную помощь.

Согласно этому договору, каждые 3 года железнодорожники получают путевки в лечебные санатории - все финансовые расходы несет национальный перевозчик.

Была проведена сверка отчетов КТЖ и сведений курортных организации. Выяснилось, что каждый третий нуждающийся в оздоровлении работник филиала КТЖ фактически не проходил лечение в санатории и не получал соответствующие процедуры.

Прокуроры выявили 100 фиктивных отчетов работников железнодорожной сферы Карагандинской области о получении услуг курортных организаций. Досудебное расследование по факту мошенничества начали правоохранительные органы - оно поручено полиции на транспорте.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.