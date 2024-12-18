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Как Актобе справляется с обильным снегопадом (видео)

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Уборка снега
Уборка снега. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе выпал обильный снегопад. Для уборки снега было задействовано 17 подрядных организаций с техникой на 24 участках города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сразу после начала снегопада на улицы города выехала спецтехника. Дневные бригады, сменив ночную смену, приступили к работе с восьми утра.

В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В акимате напомнили жителям и гостям города о необходимости быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

Ранее сообщалось, что в Алматы за двое суток выпала треть от среднемесячной нормы осадков. С последствиями снегопада борются больше тысячи рабочих.

А в Астане в ночь с 13 на 14 ноября снег вывозили большегрузами. Коммунальные службы были переведены на усиленный режим.

Помимо этого, первый снег в прошлом месяце парализовал Уральск. Горожане жаловались на переполненные остановки и сбои в графике движения общественного транспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201661-kak-aktobe-spravlyaetsya-s-obilnym-snegopadom-video/

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