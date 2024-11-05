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Жители Уральска пострадали от снежного коллапса

Опубликовано:

Снег в Уральске
Уральск. Фото: mgorod.kz

Сегодня первый снег парализовал Уральск. Горожане жалуются на переполненные остановки и сбои в графике движения общественного транспорта, передает "Мой город".

Как сообщает издание, утро 5 ноября выдалось в Уральске красивым и снежным. Но на дорогах образовались пробки, случились аварии, а на остановках собрались толпы людей. Из-за снегопада цены на такси резко выросли. Даже те, кто готов был заплатить 3 тыс. тенге за пару остановок, не смогли уехать - машин не хватало.

На автобусных остановках ситуация была не лучше. Даже в обычный день автобусы переполнены, а сегодня они еще и ехали очень медленно. Многие так и не добрались до работы, либо приехали с опозданием. По словам горожан, многие до сих пор стоят на автобусных остановках. На карте видно, что автобусы иногда даже сходят с маршрутов.

Люди на остановке
На остановках в Уральске. Фото: mgorod.kz

"Где автобусы? По карте смотрю - они все на конечной остановке стоят! Как мне до работы добираться? На такси денег нет, и как ребенок поедет в школу? Что, снег впервые выпал? Прогноз же был, подготовиться нельзя было? А если пешком идти - тротуары-то видели? Ходить невозможно!" - поделилась жительница Уральска.

Сообщения с жалобами на передвижение транспорта поступали с самого утра. Сначала автобусы просто ехали медленно из-за пробок, но теперь горожане боятся, что транспорта не будет вообще.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ Уральска Нурлыбека Мухамбеткалиева, сегодня на линию вышли 250 автобусов (в обычные дни 260-270), то есть меньше всего на 10-20 автобусов. Но из-за нечищенных дорог и пробок не соблюдается интервал. 

"Думаем, в ближайшее время после того как "ЖайыкТаза кала" обработает дороги песко-соляной смесью ситуация улучшится. К тому же пробки создают легковые машины, которые не сменили летнюю резину на зимнюю. У автобусов не бывает летней или зимней резины, у них только всесезонки. И сейчас помеху для них создает снег на дорогах и пробки у мостов", - сообщил  Мухамбеткалиев.

Пробка в Уральске
Пробка на дороге. Фото: mgorod.kz

В пресс-службе ТОО "Жайык таза кала" сообщили, что сегодня на уборку снега в городе выехали 139 единиц техники. Из них 25 пескоразбрасывателей, 30 тракторов с щетками и лопатами, 53 КамАЗа для вывоза снега и мусора, 27 погрузчиков и 4 трактора для уборки тротуаров.

"Не вся техника непосредственно чистит снег, часть машин занимается погрузкой и вывозом. Работы начались с самого утра. Сначала очищаем основные улицы и магистрали для безопасного движения транспорта. Частные сектора и второстепенные улицы будут убирать после основных дорог. На полигонах Асан и Балауса подготовлено 30 тыс. тонн пескосоляной смеси. В полночь мы посыпали мосты и путепроводы, но тогда погода еще была теплая. Основной снегопад начался с 5 до 6 утра", - уточнили в компании.

Также отметим, что на улицах работают 300 сотрудников дорожно-мостового хозяйства. Вручную они очищают парки, скверы, остановки и пешеходные переходы.

Сегодня в Актау из-за шквального ветра произошел масштабный блэкаут. Перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем успели навести значительный беспорядок на улицах города.

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 5 ноября. Граждан предупредили об ухудшении погодных условий. Жителей Западно-Казахстанской области предупреждали о сильных осадках - дожде и снеге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183247-zhiteli-uralska-postradali-ot-snezhnogo-kollapsa/

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