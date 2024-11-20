11-метровый корабль появится в парке Караганды

В центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля, который станет главным украшением набережной, передает ekaraganda.kz.

Необычную конструкцию начали строить в центральном парке города к Новому году. 11-метровую палубу с парусами, украшенную светодиодами, установят в центре набережной.

Каркас корабля изготавливают из металла, и он достаточно большой.

Расположится он в центре набережной, прямо около озера. В управлении парками также рассказали, что это будет не единственное новшество. В парке появятся несколько новых фотозон вдоль аллеи, которые и будет венчать грандиозный корабль.

Чертеж корабля. Фото: ekaraganda.kz

"Будет аллея из новых фотозон и в заключение аллеи — корабль. В национальном стиле и в общем новогоднем праздничном стиле", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале ноября в Караганде провели зарыбление паркового озера на 20 тыс. мальков. Белый амур и толстолобики играют важную роль в экосистеме, поскольку являются естественными санитарами озер, питающимися избыточными водорослями.

Позже стало известно, что власти ввели временный запрет на ловлю рыбы в этом озере, расположенном в центральном парке. Карагандинцев предупредили, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.