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11-метровый корабль появится в парке Караганды

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Строительство корабля в парке Караганды
Строительство корабля. Фото: ekaraganda.kz

В центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля, который станет главным украшением набережной, передает ekaraganda.kz.

Необычную конструкцию начали строить в центральном парке города к Новому году. 11-метровую палубу с парусами, украшенную светодиодами, установят в центре набережной.

Каркас корабля изготавливают из металла, и он достаточно большой.

Расположится он в центре набережной, прямо около озера. В управлении парками также рассказали, что это будет не единственное новшество. В парке появятся несколько новых фотозон вдоль аллеи, которые и будет венчать грандиозный корабль.

Чертеж корабля
Чертеж корабля. Фото: ekaraganda.kz

"Будет аллея из новых фотозон и в заключение аллеи — корабль. В национальном стиле и в общем новогоднем праздничном стиле", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале ноября в Караганде провели зарыбление паркового озера на 20 тыс. мальков. Белый амур и толстолобики играют важную роль в экосистеме, поскольку являются естественными санитарами озер, питающимися избыточными водорослями.

Позже стало известно, что власти ввели временный запрет на ловлю рыбы в этом озере, расположенном в центральном парке. Карагандинцев предупредили, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190188-11-metrovyy-korabl-poyavitsya-v-parke-karagandy/

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