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Стала известна дата зажжения новогодних елок в Астане

Опубликовано:

Главная елка в Астане
Главная елка в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Церемония зажжения новогодних елок в Астане запланирована на 18 декабря, в 20 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Церемония пройдет сразу в 6 районах города.

На сайте акимата Астаны сообщается, что 18 декабря в 20 часов в шести районах Астаны пройдут церемонии зажжения новогодних елок.

"На всех локациях ожидается множество развлечений: ледовые катки, горки, фотозоны и многое другое", — сказано в сообщении столичного акимата.

Сообщается, что в этот день в шести районах столицы зажгутся огни более 30 праздничных елок.

Напомним, в конце ноября в пресс-службе столичного акимата рассказали, как собираются украшать районы Астаны к Новому году, а также сообщили, в каких местах по городу расположат "точки притяжения".

О том, как выглядела главная новогодняя елка столицы в 2023 году, можно прочитать здесь.

Кроме того, сегодня стало известно, когда зажгут главную елку Павлодара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201270-stala-izvestna-data-zazhzheniya-novogodnih-elok-v-astane/

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