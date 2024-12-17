Стала известна дата зажжения новогодних елок в Астане

Церемония зажжения новогодних елок в Астане запланирована на 18 декабря, в 20 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Церемония пройдет сразу в 6 районах города.

На сайте акимата Астаны сообщается, что 18 декабря в 20 часов в шести районах Астаны пройдут церемонии зажжения новогодних елок.

"На всех локациях ожидается множество развлечений: ледовые катки, горки, фотозоны и многое другое", — сказано в сообщении столичного акимата.

Сообщается, что в этот день в шести районах столицы зажгутся огни более 30 праздничных елок.

Напомним, в конце ноября в пресс-службе столичного акимата рассказали, как собираются украшать районы Астаны к Новому году, а также сообщили, в каких местах по городу расположат "точки притяжения".

О том, как выглядела главная новогодняя елка столицы в 2023 году, можно прочитать здесь.

Кроме того, сегодня стало известно, когда зажгут главную елку Павлодара.