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Инфраструктуру ДЧС будут развивать в Актюбинской области

Опубликовано:

Рабочая встреча
Рабочая встреча. Фото: gov.kz

Министр по ЧС и аким Актюбинской области подписали Дорожную карту развития ДЧС на 2025-2027 годы. План включает капитальный ремонт и модернизацию инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майор Чингис Аринов и аким области Асхат Шахаров подписали Дорожную карту развития инфраструктуры департамента по чрезвычайным ситуациям на 2025-2027 годы.

План включает 11 ключевых мероприятий, направленных на улучшение работы и условий труда сотрудников органов гражданской защиты.

Документ охватывает ряд инициатив, среди которых проведение капитального ремонта и благоустройство пожарных частей, строительство модульных депо, решение социальных вопросов сотрудников и укрепление материально-технической базы спасательных подразделений.

"Развитие инфраструктуры ДЧС в регионах - это приоритет в обеспечении безопасности граждан. Подписанный план создаст современные условия для работы сотрудников и повысит оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации, что обеспечит высокий уровень безопасности для всех жителей области", - отметил Чингис Аринов.

Асхат Шахаров в свою очередь подчеркнул, что реализация дорожной карты улучшит социально-бытовые условия спасателей.

"Реализация дорожной карты улучшит социально-бытовые условия сотрудников службы, укрепит материально-техническую базу экстренных подразделений, повысит боеготовность и оперативность реагирования на ЧС, а также обеспечит более высокий уровень безопасности для жителей региона", - сказал он.

Кроме того, в день подписания документа было открыто новое пожарное депо в микрорайоне Есет батыра в Актобе. В рамках мероприятия сотрудникам ДЧС были вручены ключи от специальной техники и служебных квартир.

Ранее сообщалось, что в ДЧС Карагандинской области состоялось торжественное событие - проводы на заслуженный отдых двух офицеров гражданской защиты.

Помимо этого, также глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.

А на брифинге глава МЧС рассказал, какую среднюю зарплату получали спасатели в Казахстане по время паводков - выплаты менялись в зависимости от условий и графика работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201346-infrastrukturu-dchs-budut-razvivat-v-aktyubinskoy-oblasti/

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