Замначальника ДЧС Карагандинской области покинул свой пост

В ДЧС Карагандинской области состоялось торжественное событие — проводы на заслуженный отдых двух офицеров гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на заслуженный отдых проводили заместителя начальника ДЧС, полковника гражданской защиты Аманбека Бейсембаева и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Каркаралинского района, подполковника гражданской защиты Руслана Ешмаганбетова.

"Полковник Бейсембаев служил в органах гражданской защиты более 20 лет, заслужив признание за исключительные организаторские и управленческие способности.

В качестве заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям он принимал участие в координации работы всех подразделений, отвечающих за государственный пожарный контроль.

Его опыт стал основой успешной работы департамента, а его решения в самых сложных ситуациях всегда отличались высокой оперативностью и взвешенностью", - отметили в ДЧС.

Подполковник Руслан Ешмаганбетов также посвятил десятки лет службе в области гражданской защиты, начиная с младшего состава и постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

"На посту начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Каркаралинского района он проделал огромную работу по обеспечению безопасности населения и ликвидации последствий ЧС.

Его способность организовывать работу в экстремальных условиях, а также лидерские качества позволяли эффективно справляться с любыми угрозами, будь то природные катастрофы или техногенные происшествия", - рассказали в ДЧС.

Начальник департамента Маргулан Аманбаев пожелал им новых успехов, благополучия и счастья на следующем этапе жизни.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу состоялись проводы на пенсию командира отделения пожарной части №2 Талдыкоргана Мурата Джекебаева. Церемония завершилась традиционным обрядом водных проводов.

В июле текущего года начальника ДЧС Павлодарской области, генерал-майора Жасулана Джумашева также проводили на заслуженный отдых после 20 лет службы в органах гражданской защиты.