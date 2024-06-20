Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев дал ряд поручений главе МЧС Чингису Аринову

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Чингис Аринов
Касым-Жомарт Токаев и Чингис Аринов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах министерства по чрезвычайным ситуациям.  

Президенту было доложено об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения МЧС.

Чингис Аринов рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря.

По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Министерством ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Президент также был проинформирован о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты.

По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.

Напомним, что Чингис Аринов стал министром по чрезвычайным ситуациям РК в феврале текущего года. Соответствующий указ подписал глава государства.

Ранее, с января 2022 года, Аринов был заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2121078-tokaev-prinyal-ministra-po-chrezvychaynym-situaciyam-chingisa-arinova/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.