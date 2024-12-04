Где пройдут новогодние концерты в Караганде

Жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд, а также праздничные мероприятия для всей семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, карагандинцы смогут погрузиться в атмосферу праздника на новогодних концертах.

21 декабря

"Новогоднее настроение"

Концертный зал "Шалкыма", 17:00

Концерт академического симфонического оркестра им. Е. Рахмадиева. В программе известные произведения Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Джона Уильямса, Мориса Равеля и др.

Дирижирует лауреат международных конкурсов, композитор Абулхаир Сагимбаев.

25 декабря

"Магия новогодней мелодии"

Концертный зал "Шалкыма", 18:30

Концерт академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета.

Участники: заслуженный деятель РК Талгат Идрисов, лауреаты международных конкурсов Рысты Рахымжан, Кристина Ракша, Дулат Аханов.

25 декабря

Рождественский концерт

Дворец культуры горняков, 18:30

Концерт симфонического оркестра Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

Приглашенная гостья - звезда афрокарибского джаза Селин Лангедок.

"Певица из семьи музыкантов. Начала танцевать и петь в 5 лет, а в 16 лет уже имела множество дипломов международных конкурсов и фестивалей. По собственному признанию Селин, она не просто исполняет произведения, а превращает музыку в театр", - говорится в сообщении.

Прозвучат шедевры рождественской музыки, инструментальные и вокальные произведения мировых композиторов.

Дирижирует дипломант международного фестиваля Алексей Гусак.

Ранее сообщалось, что в Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста.

Помимо этого, в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля. Расположится он в центре набережной, прямо около озера. В парке появятся несколько новых фотозон вдоль аллеи, которые и будет венчать грандиозный корабль.