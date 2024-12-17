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Два многоквартирных жилых дома сносят в Алматы (фото)

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Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы по решению суда под снос попали два жилых дома - трехэтажные дома в микрорайоне Нур-Алатау, по улице К.Тауасарұлы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В Алматы по решению суда под снос попали два жилых дома. Это трехэтажные дома, расположенные на одном участке в микрорайоне Нур-Алатау, по улице К. Тауасарұлы, 71/21, сообщает акимат города.

Демонтаж здания
Демонтаж здания. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. В результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры.

Вскоре управлением был подан иск на снос объектов в Бостандыкский районный суд. 29 сентября 2023 года суд принял решение о сносе двух домов. 31 января 2024 года постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения. После решение суда поступило в Департамент юстиции, где было возбуждено исполнительное производство", - отмечается в сообщении.

Демонтаж здания
Демонтаж здания. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Демонтаж, по данным акимата, начат накануне собственниками добровольно с участием судебных исполнителей.

В ноябре в предгорье Алматы снесли крупный незаконный объект - трехэтажное здание. Его возводили без разрешительных документов.

Тогда же в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно.

Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Кроме того, в Алматы также снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Добавим, что ранее в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов (ЖК). Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201327-dva-mnogokvartirnyh-zhilyh-doma-snosyat-v-almaty/

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