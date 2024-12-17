Актюбинцы возмущены оставленным после ремонта котлованом на перекрестке

Жители Актобе пожаловались на оставленный котлован на перекрестке улиц Жанкожа батыра и Некрасова, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe пожаловались на проблемный участок дороги. По словам местных жителей, из-за ремонта теплотрассы был вырыт котлован, который не привели в порядок.

"Перекресток улиц Жанкожа батыра и Некрасова. Для ремонта теплотрассы был вырыт котлован, и его оставили в таком состоянии. Прошу ответственные и уполномоченные органы взять этот вопрос под контроль.

Необходимо в срочном порядке уложить асфальтовое покрытие, так как автомобили вынуждены выезжать на встречную полосу", - обратился автор публикации.

Представители компании "Ақтобе Су" отреагировали на жалобу и сообщили, что специалисты в ближайшее время проведут проверку на данном участке.

"Ваше обращение принято к сведению. В ближайшее время наши специалисты проведут проверку на упомянутом участке.

Напоминаем, что аварийно-диспетчерская служба круглосуточно принимает подобные сигналы по номеру 740-444", - отметили в компании.

Ранее жители Актобе выразили возмущение состоянием дороги после ремонта на проспекте Мира. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал устранить проблему при благоприятных погодных условиях.

Помимо этого, актюбинцы обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева.

Также жители недовольны незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная.