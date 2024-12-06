Актюбинцы пожаловались на большую яму на дороге после ремонта

Жители Актобе возмущены состоянием дороги после ремонта на проспекте Мира. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал устранить проблему при благоприятных погодных условиях, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали фотографию участка дороги, на котором после ремонта осталась большая яма. Горожане выразили обеспокоенность тем, что дорожные работы выполнены некачественно.

"Проспект Мира - бр. Жубановых. После ремонта так осталось. Большая яма", - написал местный житель.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на публикацию и сообщил, что работы на данном участке не завершены.

"Работы по среднему ремонту дороги на указанном участке не завершены. Реализация проекта будет продолжена при благоприятных погодных условиях. В ходе работ указанная неровность будет устранена. Благодарим за проявленное понимание", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Актобе обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

Помимо этого, актюбинцы недовольны затянувшимся ремонтом дороги в конце улицы Зинченко. Ситуационный центр сообщил, что работы продолжаются по графику и находятся под контролем.

Также жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.