Гирлянды, елки, катки и развлечения: как украсят Астану к Новому году (фото)

В пресс-службе столичного акимата рассказали, как собираются украшать районы Астаны к Новому году, а также сообщили, в каких местах по городу расположат "точки притяжения", передает NUR.KZ.

Как сообщили в Telegram-канале акимата, в канун празднования Нового года жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, уютные МАФы, фотозоны и другое. Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в 6 районах города и будут работать весь зимний сезон.

В районах будут установлены елки. Для новогоднего оформления улиц будет использована часть прошлогодних гирлянд, инсталляций и прочих украшений. Ряд общественных пространств для зимнего досуга будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями.

В районе Нура зимние развлечения для всей семьи организуют в Центральном парке, у ЖК "Зеленый квартал", жилом массиве Уркер, ТРЦ Asia Park и на территории стадиона "Астана Арена".

На территории района в общей сложности будут установлены более 40 малых архитектурных форм с ночной подсветкой. Также будут работать 4 катка.

В районах Алматы и Сарайшык основными точками притяжения граждан станут:

площадь Қазақ Елі;

территория Дворца школьников;

Президентский парк;

Триатлон парк и СК "Sana".

В общественных пространствах жилых массивов будут установлены ледовые горки и катки.

В районе Байконыр планируется создать праздничную атмосферу с различными новогодними инсталляциями и зонами для отдыха. Основные развлекательные объекты будут расположены в следующих локациях:

на территории Дворца "Жастар";

в парке им. Ататюрка;

на Аллее писателей и др.

Вдоль улиц и на мосту через реку Акбулак планируется разместить световые гирлянды, которые создадут новогоднюю иллюминацию.

В районе Есиль основные локации будут украшены праздничной иллюминацией и декорациями. Живые деревья вдоль улиц Кунаева и Достык, по периметру Байтерека, а также на проспекте Мангилик Ел, в Ботаническом саду и сквер "Улытау" оформят световыми гирляндами и другими праздничными элементами.

В основных точках притяжения граждан, таких как Байтерек, бульвар Нуржол, Линейный парк, Астана балет и на пересечении проспекта Мангилик Ел с улицей Улы дала установят малые архитектурные формы в новогодней тематике. На основных площадях и парках, включая ЭКСПО, Ботанический сад и жилой массив "Пригородный", появятся праздничные елки.

В районе Сарыарка к Новому году на набережной реки Есиль появятся горки, каток, тематические МАФы и елка, а на городской площади — большая горка, каток площадью 600 кв.м. и новогодние фотозоны, украсят живую ёлку 13 м.

В парке "Коктал" установят 18-метровую елку, они появятся также у скверов, вокзала и на основных улицах, чтобы создать праздничную атмосферу по всему району.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября. Данные работы будут завершаться поэтапно, во второй декаде декабря.

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Как выглядела главная новогодняя елка Астаны, можно посмотреть тут.