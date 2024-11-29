Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарцы жалуются на расположение зимних развлечений в городе

Опубликовано:

Возведение зимней горки
Строительство горки в Павлодаре. Фото: irbistv.kz

Павлодарцы оказались недовольны расположением некоторых зимних развлечений в городе. Так, жители одного из домов пожаловались на возведение горки у них под окнами, передает "Ирбис TV".

По информации чиновников, в Павлодаре намерены обустроить катки во дворах и 10 зимних горок. На установку и обслуживание последних, к слову, выделили порядка 6 млн тенге.

Катки еще ждут своего часа. Заливать их начнут, когда на термометре стукнет -20 при условии, что будет еще и снежно. С обустройством лыжных баз дела обстоят аналогично. Чиновники отмечают, что катания бесплатные, лыжи и коньки предоставят.

А вот к установке горок бригады уже приступили. Из них шесть - городских и четыре - за счет бизнесменов.

"Сейчас у нас установили уже четыре горки. Это сквер "Шанырак", парк Гагарина, театр Аймауытова - это на Назарбаева-Ломова. Сами горки предоставляются бесплатно. Шесть горок бесплатно. Но рядом будут стоять предприниматели и свои ватрушки, тюбинги сдавать в прокат", - рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Павлодара Асет Абильтаев.

Со своим инвентарем вход, конечно, свободный. Между тем из-за горки совсем невесело жителям дома №7 на улице Айманова. Ее каркас возводят под окнами дома. Люди беспокоятся, что по весне их подвалы затопит из-за снега. Кроме этого, есть и другие причины.

"Ладно дети будут кататься. Но после 10 другие люди будут здесь находиться. Охраны никакой не будет, а они будут шуметь. Здесь будут еще платные плюшки, на прокат. То есть парковка будет забита, мы не сможем заезжать в свой двор спокойно. Опять же, будут оставлять мусор. И хоть здесь на набережной есть туалет, я сомневаюсь, что все граждане будут ходить туда. Они будут справлять нужду под нашими окнами. Кто будет за это ответственен?" - недоумевает житель дома №7 по улице Айманова Антон Сунгуров.

Павлодарцы негодуют: каким образом чиновники выбирают место для установки развлечений? Люди просят переставить горку в другое место, пока ее не залили.

"Специалистами отдела физической культуры и спорта совместно с отделом архитектуры и строительства Павлодара осуществлен выезд в район Химгородки для выбора подходящей локации устройства зимней горки. Определили земельный участок позади дома №7 на улице Айманова. Данный участок относится к городской территории, это единственное подходящее место. Установка согласована с представителями акима в данном микрорайоне и председателями ОСИ, а также с жителями", - добавил руководитель отдела физической культуры и спорта Павлодара Асет Абильтаев.

В акимате уточнили, что установку горки продолжают. В городе такие развлечения будут действовать до конца весны.

В Алматы этой зимой откроются 12 бесплатных катков, где жители и гости города смогут насладиться активным отдыхом. Места для катания будут расположены по всему городу. Ожидается, что ледовые площадки откроются 1 декабря, если погода будет подходящей.

А в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений. Так, в ведомстве призвали одевать детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителям.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194091-pavlodarcy-zhaluyutsya-na-raspolozhenie-zimnih-razvlecheniy-v-gorode/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie