Павлодарцы жалуются на расположение зимних развлечений в городе

Павлодарцы оказались недовольны расположением некоторых зимних развлечений в городе. Так, жители одного из домов пожаловались на возведение горки у них под окнами, передает "Ирбис TV".

По информации чиновников, в Павлодаре намерены обустроить катки во дворах и 10 зимних горок. На установку и обслуживание последних, к слову, выделили порядка 6 млн тенге.

Катки еще ждут своего часа. Заливать их начнут, когда на термометре стукнет -20 при условии, что будет еще и снежно. С обустройством лыжных баз дела обстоят аналогично. Чиновники отмечают, что катания бесплатные, лыжи и коньки предоставят.

А вот к установке горок бригады уже приступили. Из них шесть - городских и четыре - за счет бизнесменов.

"Сейчас у нас установили уже четыре горки. Это сквер "Шанырак", парк Гагарина, театр Аймауытова - это на Назарбаева-Ломова. Сами горки предоставляются бесплатно. Шесть горок бесплатно. Но рядом будут стоять предприниматели и свои ватрушки, тюбинги сдавать в прокат", - рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Павлодара Асет Абильтаев.

Со своим инвентарем вход, конечно, свободный. Между тем из-за горки совсем невесело жителям дома №7 на улице Айманова. Ее каркас возводят под окнами дома. Люди беспокоятся, что по весне их подвалы затопит из-за снега. Кроме этого, есть и другие причины.

"Ладно дети будут кататься. Но после 10 другие люди будут здесь находиться. Охраны никакой не будет, а они будут шуметь. Здесь будут еще платные плюшки, на прокат. То есть парковка будет забита, мы не сможем заезжать в свой двор спокойно. Опять же, будут оставлять мусор. И хоть здесь на набережной есть туалет, я сомневаюсь, что все граждане будут ходить туда. Они будут справлять нужду под нашими окнами. Кто будет за это ответственен?" - недоумевает житель дома №7 по улице Айманова Антон Сунгуров.

Павлодарцы негодуют: каким образом чиновники выбирают место для установки развлечений? Люди просят переставить горку в другое место, пока ее не залили.

"Специалистами отдела физической культуры и спорта совместно с отделом архитектуры и строительства Павлодара осуществлен выезд в район Химгородки для выбора подходящей локации устройства зимней горки. Определили земельный участок позади дома №7 на улице Айманова. Данный участок относится к городской территории, это единственное подходящее место. Установка согласована с представителями акима в данном микрорайоне и председателями ОСИ, а также с жителями", - добавил руководитель отдела физической культуры и спорта Павлодара Асет Абильтаев.

В акимате уточнили, что установку горки продолжают. В городе такие развлечения будут действовать до конца весны.

В Алматы этой зимой откроются 12 бесплатных катков, где жители и гости города смогут насладиться активным отдыхом. Места для катания будут расположены по всему городу. Ожидается, что ледовые площадки откроются 1 декабря, если погода будет подходящей.

А в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений. Так, в ведомстве призвали одевать детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителям.