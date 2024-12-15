Сильный снег, ветер и гололед: спасатели обратились к алматинцам

Департамент по ЧС южной столицы обратился к алматинцам с предупреждением – в мегаполисе обещают непогоду, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, ссылаясь на штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет", в ночь на 16 декабря в Алматы ожидаются сильный снег, туман и гололедица.

15 декабря в городе прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей города не оставлять машины под деревьями.

Согласно информации от ДЧС, при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, в ноябре в Астане сняли на видео, как детей, идущих по улице, уносит ветром. Тогда сообщалось, что скорость порывов ветра в столице достигала 30 метров в секунду.