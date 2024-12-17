До 15 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 17 декабря, в трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
В Астане сегодня будет пасмурно, но без осадков. Днем термометры покажут до -10 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.
В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200934-do-15-gradusov-moroza-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/