Погода в Шымкенте на неделю: морозы до 13 градусов и снег

В Шымкенте на этой неделе ожидается переменная погода - временами возможен снег. Температура воздуха будет колебаться от минус 13 до плюс 3 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Шымкенте 16 декабря ожидается ясная погода. Температура воздуха в среднем составит -10 градусов. Днем температура поднимется до минус четырех градусов, а ночью опустится до 13 градусов.

17 декабря также будет ясно. Средняя температура составит около -6 градусов. Максимальная температура достигнет плюс одного градуса, минимальная - 13 градусов со знаком минус.

18 декабря в Шымкенте будет облачная погода. Средняя температура составит минус три градуса. Днем воздух прогреется до плюс одного градуса, а ночью температура опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

19 декабря в городе ожидается снег. Средняя температура составит плюс один градус. Максимальная температура поднимется до плюс трех градусов, а минимальная может опуститься до минус четырех градусов.

20 декабря также ожидается снег. Среднесуточная температура составит минус четыре градуса. Днем температура прогреется до плюс двух градусов, а ночью похолодает до 12 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.

21 декабря в Шымкенте будет ясно. Средняя температура составит минус девять градусов. Максимальная температура достигнет минус трех градусов, минимальная - 13 градусов мороза.

22 декабря также ожидается ясная погода. Средняя температура составит минус шесть градусов. Днем температура может подняться до нуля градусов, а ночью снова опустится до 10 градусов.