Погода в Шымкенте на неделю: морозы до 13 градусов и снег
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В Шымкенте на этой неделе ожидается переменная погода - временами возможен снег. Температура воздуха будет колебаться от минус 13 до плюс 3 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
В Шымкенте 16 декабря ожидается ясная погода. Температура воздуха в среднем составит -10 градусов. Днем температура поднимется до минус четырех градусов, а ночью опустится до 13 градусов.
17 декабря также будет ясно. Средняя температура составит около -6 градусов. Максимальная температура достигнет плюс одного градуса, минимальная - 13 градусов со знаком минус.
18 декабря в Шымкенте будет облачная погода. Средняя температура составит минус три градуса. Днем воздух прогреется до плюс одного градуса, а ночью температура опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
19 декабря в городе ожидается снег. Средняя температура составит плюс один градус. Максимальная температура поднимется до плюс трех градусов, а минимальная может опуститься до минус четырех градусов.
20 декабря также ожидается снег. Среднесуточная температура составит минус четыре градуса. Днем температура прогреется до плюс двух градусов, а ночью похолодает до 12 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.
21 декабря в Шымкенте будет ясно. Средняя температура составит минус девять градусов. Максимальная температура достигнет минус трех градусов, минимальная - 13 градусов мороза.
22 декабря также ожидается ясная погода. Средняя температура составит минус шесть градусов. Днем температура может подняться до нуля градусов, а ночью снова опустится до 10 градусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200791-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-morozy-do-13-gradusov-i-sneg/