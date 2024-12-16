Снег и плюсовая температура: какой будет погода в Алматы на этой неделе

На этой неделе в Алматы ожидаются снег и переменная облачность. Температура будет колебаться от -10 градусов ночью до +3 градусов днем. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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По прогнозам синоптиков, 16 декабря в Алматы ожидается снег. Средняя температура составит -8 градусов. Днем воздух прогреется до -5 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

17 декабря будет малооблачно. Средняя температура составит около -7 градусов. Максимальная температура поднимется до -3 градусов, а минимальная опустится до -10 градусов. Скорость ветра - 2,6 м/с.

18 декабря в Алматы прогнозируется переменная облачность. Средняя температура составит -2 градуса. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

19 декабря ожидается переменная облачность. Средняя температура будет около 0 градусов. Днем температура поднимется до +3 градусов, а ночью понизится до -3 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

20 декабря в Алматы возможен снег. Среднесуточная температура составит -1 градус. Днем температура прогреется до +1 градуса, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

21 декабря в Алматы будет небольшой снег. Средняя температура составит -6 градусов. Максимальная температура поднимется до -4 градусов, а минимальная опустится до -9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 2,4 м/с.

22 декабря в Алматы прогнозируется малооблачно. Средняя температура составит -8 градусов. Днем воздух прогреется до -5 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.