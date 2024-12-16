Снегопады и морозы ожидаются в Астане на этой неделе

На предстоящей неделе жителей Астаны ожидают настоящие зимние морозы с температурой до -20 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

16 декабря в Астане ожидается переменная облачность. Средняя температура составит -12 градусов. Днем воздух прогреется до -9 градусов, а ночью похолодает до -15 градусов. Скорость ветра — 8,1 м/с.

17 декабря прогнозируется переменная облачность. Средняя температура воздуха — около -12 градусов. Днем максимальная температура достигнет -10 градусов, ночью понизится до -14 градусов. Скорость ветра — 7,6 м/с.

18 декабря в городе будет пасмурная погода. Средняя температура составит -8 градусов. Днем ожидается потепление до -6 градусов, а ночью — понижение до -12 градусов. Скорость ветра — 8,1 м/с.

19 декабря в Астане пойдет снег. Средняя температура составит -4 градуса. Днем воздух прогреется до -3 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Ожидается ветер со скоростью 8,5 м/с.

20 декабря прогнозируется небольшой снег. Среднесуточная температура составит -12 градусов. Днем воздух прогреется до -4 градусов, а ночью похолодает до -20 градусов. Скорость ветра достигнет 6,3 м/с.

21 декабря ожидается небольшой снег. Средняя температура составит -17 градусов. Максимально воздух прогреется до -14 градусов, а минимальная температура ночью составит -19 градусов. Скорость ветра будет около 4,4 м/с.

22 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег. Средняя температура составит -9 градусов. Днем воздух прогреется до -6 градусов, а ночью похолодает до -12 градусов. Скорость ветра достигнет 6,5 м/с.