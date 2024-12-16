Снегопады и морозы ожидаются в Астане на этой неделе
Опубликовано:
На предстоящей неделе жителей Астаны ожидают настоящие зимние морозы с температурой до -20 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
16 декабря в Астане ожидается переменная облачность. Средняя температура составит -12 градусов. Днем воздух прогреется до -9 градусов, а ночью похолодает до -15 градусов. Скорость ветра — 8,1 м/с.
17 декабря прогнозируется переменная облачность. Средняя температура воздуха — около -12 градусов. Днем максимальная температура достигнет -10 градусов, ночью понизится до -14 градусов. Скорость ветра — 7,6 м/с.
18 декабря в городе будет пасмурная погода. Средняя температура составит -8 градусов. Днем ожидается потепление до -6 градусов, а ночью — понижение до -12 градусов. Скорость ветра — 8,1 м/с.
19 декабря в Астане пойдет снег. Средняя температура составит -4 градуса. Днем воздух прогреется до -3 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Ожидается ветер со скоростью 8,5 м/с.
20 декабря прогнозируется небольшой снег. Среднесуточная температура составит -12 градусов. Днем воздух прогреется до -4 градусов, а ночью похолодает до -20 градусов. Скорость ветра достигнет 6,3 м/с.
21 декабря ожидается небольшой снег. Средняя температура составит -17 градусов. Максимально воздух прогреется до -14 градусов, а минимальная температура ночью составит -19 градусов. Скорость ветра будет около 4,4 м/с.
22 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег. Средняя температура составит -9 градусов. Днем воздух прогреется до -6 градусов, а ночью похолодает до -12 градусов. Скорость ветра достигнет 6,5 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200794-snegopady-i-morozy-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/