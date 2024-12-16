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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в День Независимости

Опубликовано:

Снег в горах
Снег в горах. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы ожидается легкий снег, в Астане — переменная облачность, а в Шымкенте прогнозируют погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Днем температура поднимется до -5 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

В Астане прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха достигнет -9 градусов, ночью понизится до -15 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. Днем температура поднимется до -4 градусов, ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200790-kakoy-budet-pogoda-v-astane-almaty-i-shymkente-v-den-nezavisimosti/

Автор: Анастасия Борисова

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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в День Независимости

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