Рейсы задерживают в аэропорту Алматы
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Авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров, вылетающих из Алматы, о задержке рейсов из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале авиакомпании.
Сообщается, что рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов.
"Проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – обратились к пассажирам в авиакомпании.
Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78.
Напомним, ранее в ДЧС сообщали, что сегодня и завтра в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, усиления ветра, тумана и гололедицы. В связи с непогодой спасатели обратились к горожанам с предупреждением.
Добавим, что непогода наблюдается не только в Алматы – завтра, 16 декабря, в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200764-reysy-zaderzhivayut-v-aeroportu-almaty/