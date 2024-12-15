Рейсы задерживают в аэропорту Алматы

Авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров, вылетающих из Алматы, о задержке рейсов из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале авиакомпании.

Сообщается, что рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов.

"Проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – обратились к пассажирам в авиакомпании.

Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78.

Напомним, ранее в ДЧС сообщали, что сегодня и завтра в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, усиления ветра, тумана и гололедицы. В связи с непогодой спасатели обратились к горожанам с предупреждением.

Добавим, что непогода наблюдается не только в Алматы – завтра, 16 декабря, в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.