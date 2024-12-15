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Эзотерика

Метели и гололед: какой будет погода в Казахстане на День Независимости

Опубликовано:

Снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На День Независимости, 16 декабря, на большей части Казахстана ожидается непогода – в регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в понедельник, 16 декабря, в Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы и усиления ветра до 15-20 м/с, временами порывы ветра будут достигать 25 м/с.

В Актюбинской, Карагандинской областях ожидаются гололед и низовая метель, скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области, помимо гололеда и низовой метели, обещают еще и туман.

В Туркестанской, Кызылординской области прогнозируют низовую метель и туман.

Жителей Атырауской области предупреждают о сильном гололеде, из-за чего в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Алматинской области штормовое предупреждение объявлено из-за сильного тумана.

В области Абай в понедельник ожидается сильная метель, порывы ветра будут достигать скорости 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также области Жетісу ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается низовая метель, скорость ветра будет составлять до 25 метров в секунду.

В области Ұлытау и Астане тоже обещают усиление ветра до 15-20 м/с.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.

В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала вас в дороге:

  • Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
  • При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
  • В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200746-meteli-i-gololed-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-na-den-nezavisimosti/

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